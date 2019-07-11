2019-07-11T07:33:42+03:00
Туризм

Две новых парковки построят у томского аэропорта

Новая 132-местная появится уже в октябре
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В проекте нового аэропорта предусмотрено достаточно мест для автомобилей.В проекте нового аэропорта предусмотрено достаточно мест для автомобилей.Фото: из открытых источников
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Строительство парковок и подъезда к терминалу будет идти в два этапа. Об этом сообщил замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

На первом этапе до конца сентября 2019 года появится парковочная площадка на 132 машино-места справа от участка 19 20,185 км автомобильной дороги Томск Аэропорт.

Работы выполняет подрядчик «РСУ-8»: уже идет снос лесных насаждений, очистка площадки под парковку и переустройство коммуникаций. Со следующей недели компания планирует приступить к устройству земляного полотна. После подготовительных работ строители заасфальтируют 4,13 тыс. кв. м.

На финансирование работ первого этапа планируется направить 34,73 млн рублей.

На втором этапе будет построена парковочная площадка на 226 мест слева от участка 19 20,185 км автомобильной дороги Томск Аэропорт.

На парковках установят освещение и системы видеонаблюдения, а рядом разобьют газоны, пешеходные дорожки и тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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