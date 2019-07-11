Скончалась известная томская активистка Ирина Байгулова

СЕГОДНЯ 06:34 2019-07-11T06:34:11+03:00

Ирина выступала за сохранение деревянного зодчества Фото: из открытых источников

Она долгое время боролась с болезнью

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Об этом стало известно вчера вечером, 10 июля. Первой печальную новость сообщила томская журналистка Ирита Минина на своей странице в Фейсбуке:

«Сегодня утром умерла Ирина Байгулова. Один из самых честных и мужественных людей Томска. Она защищала город храм, жильцов общежитий, детей Донбасса, обездоленных погорельцев, деревянное наследие, здравый смысл, честность и порядочность».

Ирина Байгулова была известна как активист движения «Томские общаги». Она была в числе инициаторов Всероссийской акции гражданской солидарности в Томске, собирала с горожанами гуманитарную помощь для жителей Донецка и Луганска.

В 2017 году в должности руководителя межрегионального отделения общественной организации защиты прав потребителей Ирина Байгулова выступала за передачу томского «Камня скорби» под государственную защиту.

Очень многие знали ее. Как социально активного человека, принимающего участие в городских проектах, в по защите деревянного зодчества.

ИСТОЧНИК KP.RU