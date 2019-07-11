2019-07-11T05:40:10+03:00
Происшествия

Компания томичей жестоко изнасиловала и ограбила «ночную бабочку»

Преступники получили сроки от 3 до 6 лет
Татьяна Щукина
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Преступники были уверены, что преступление против проститутки никто не будет расследоватьПреступники были уверены, что преступление против проститутки никто не будет расследоватьФото: Архив "КП"
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Трое молодых томичей, один из которых является несовершеннолетним, были осуждены за насилие в отношении женщины, зарабатывающей на жизнь проституцией. В суде обвиняемые признались, что надеялись, что нападение на путану не будет расследоваться и сойдет им с рук. В квартиру для сексуальных услуг злоумышленники проникли под видом клиентов. Зайдя в помещение один из участников группы сразу ударил женщину, требуя сообщить места хранения ее сбережений. Все, что удалось похитить у девушки, находилось в ее сумочке – мобильный телефон и деньги. Ограбив «ночную бабочку», дворе из преступной группы совершили с ней насильственный половой акт

В Ленинском районном суде уточнили, что преступникам от 17 до 23 лет и они получили разные сроки лишения свободы. Один из взрослых парней проведет за колючей проволокой 3 года, а второй - 6. Подростку назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, он будет отправлен в воспитательную колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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