2019-07-11T03:03:17+03:00
Недвижимость

Томские заключенные изготовят по заказу мэрии 1000 мусорных баков

Система ФСИН внесет весомый вклад в реализацию «мусорной реформы» в инновационном городе
Татьяна Щукина
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О будущих баках известно только то, что они будут на колесикахО будущих баках известно только то, что они будут на колесикахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Университетский горд Томск недаром славится своими инновационными достижениями. Вот и к реализации «мусорной реформы» томичи подошли творчески. Мусорные баки, которых к старту программы, в городе образовалась сильная недостача, изготовят по заказу мэрии… «подопечные» исправительных учреждений.

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, по заказу городского департамента дорожной деятельности и благоустройства одна из колоний УФСИН РФ по Томской области должна предоставить 1000 мусорных баков на колесиках емкостью 1100 литров. Сумма контракта составляет 15,5 миллиона рублей. Нетрудно подсчитать, что один бак (по оптовой цене) обойдется городском бюджету в 15,5 тысяч рублей. Отметим, что на свободном рынке за данную сумму можно приобрести готовые заводские баки весьма приличного качества и красивых на вид. Что получится из самодеятельного творчества заключенных томичи смогут увидеть на своих улицах в течение ближайшего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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