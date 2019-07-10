Вертолеты томской санавиации эвакуировали 307 человек в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-10T09:19:44+03:00

В 2020 году запланировано строительство вертолетной площадки при медучреждении на севере области Фото: из открытых источников

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Для развития санавиации в нашем регионе планируется создать единую диспетчерскую службу. Это будет структура с централизованной системой управления, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Уже разработана программа развития санитарной авиации, которая рассчитана до 2024 года. Она будет реализована в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Также в 2020 году запланировано строительство вертолетной площадки при медучреждении на севере Томской области.

За первое полугодие 2019 года вертолеты санавиации выполнили 242 вылета, бригады эвакуировали 393 пациента, в том числе 37 детей, из них 13 — в возрасте до 1 года.

За аналогичный период 2018 года был выполнен 191 рейс и эвакуировано 307 пациентов, в том числе 34 ребенка, из них 12 детей до 1 года. Всего в течение 2018 года с помощью санитарной авиации эвакуировано 1812 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU