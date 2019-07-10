2019-07-10T09:19:44+03:00
Здоровье

Вертолеты томской санавиации эвакуировали 307 человек в 2019 году

За первое полугодие выполнено 242 вылета
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
В 2020 году запланировано строительство вертолетной площадки при медучреждении на севере областиВ 2020 году запланировано строительство вертолетной площадки при медучреждении на севере областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Для развития санавиации в нашем регионе планируется создать единую диспетчерскую службу. Это будет структура с централизованной системой управления, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Уже разработана программа развития санитарной авиации, которая рассчитана до 2024 года. Она будет реализована в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Также в 2020 году запланировано строительство вертолетной площадки при медучреждении на севере Томской области.

За первое полугодие 2019 года вертолеты санавиации выполнили 242 вылета, бригады эвакуировали 393 пациента, в том числе 37 детей, из них 13 — в возрасте до 1 года.

За аналогичный период 2018 года был выполнен 191 рейс и эвакуировано 307 пациентов, в том числе 34 ребенка, из них 12 детей до 1 года. Всего в течение 2018 года с помощью санитарной авиации эвакуировано 1812 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томский душевный опен-эйр для людей с хорошим вкусом
Стрелял по автомобилю, а попал в полицию: случай в Томской области
Почти 500 килограммов небезопасной крупы уничтожено в Томской области
11 июля будет длительное отключение воды в Октябрьском районе Томска
Томская автоледи на Toyota Highlander сбила девушку на остановке
Муж двумя ударами убил свою жену в Томской области
Томича будут судить за убийство друга в новогоднюю ночь
Москвич, находясь в Томской области, украл из гостиницы более 200 тысяч рублей
Сколько будут платить томичи за горячую воду с 1 июля?
Автобус снес заправку на выезде из Томска
Дочь Смоктуновского подарила томскому Дому искусств личные вещи отца
Накануне Дня семьи, сотрудники томской Росгвардии провели день открытых дверей для детей
17-летний подросток нарушил ПДД и попал под колеса ВАЗа в Томске
Томский водитель ответит за «пьяное» ДТП с травмой пассажира
С начала года спасатели вытащили из воды 18 томичей
Юный томич весом 5 кг 220 граммов появился в роддоме имени Семашко
Томские пожарные спасли кота и пса из горящей квартиры