Стрелял по автомобилю, а попал в полицию: случай в Томской области

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-10T08:52:56+03:00

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В дежурную часть полиции Верхнекетского района обратился житель поселка Белый Яр. У автовладельца расстреляли машину. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

В ходе расследования нашли подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Верхнекетского района. По предварительным данным, посреди ночи молодой человек, находясь около дома по улице Комсомольской, из хулиганских побуждений начал стрелять по припаркованному автомобилю. Он сделал 3 выстрела из карабина «Сайга», пробив стела и бампер. Причиненный ущерб составил 6600 рублей.

На парня завели уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь его могут посадить, причем на срок до пяти лет.

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU