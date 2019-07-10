2019-07-10T08:52:56+03:00
Происшествия

Стрелял по автомобилю, а попал в полицию: случай в Томской области

За ночное развлечение парню придется отвечать в суде
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД по Томской области.фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Верхнекетского района обратился житель поселка Белый Яр. У автовладельца расстреляли машину. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

В ходе расследования нашли подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Верхнекетского района. По предварительным данным, посреди ночи молодой человек, находясь около дома по улице Комсомольской, из хулиганских побуждений начал стрелять по припаркованному автомобилю. Он сделал 3 выстрела из карабина «Сайга», пробив стела и бампер. Причиненный ущерб составил 6600 рублей.

На парня завели уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь его могут посадить, причем на срок до пяти лет.

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томский душевный опен-эйр для людей с хорошим вкусом
Вертолеты томской санавиации эвакуировали 307 человек в 2019 году
Почти 500 килограммов небезопасной крупы уничтожено в Томской области
11 июля будет длительное отключение воды в Октябрьском районе Томска
Томская автоледи на Toyota Highlander сбила девушку на остановке
Муж двумя ударами убил свою жену в Томской области
Томича будут судить за убийство друга в новогоднюю ночь
Москвич, находясь в Томской области, украл из гостиницы более 200 тысяч рублей
Сколько будут платить томичи за горячую воду с 1 июля?
Автобус снес заправку на выезде из Томска
Дочь Смоктуновского подарила томскому Дому искусств личные вещи отца
Накануне Дня семьи, сотрудники томской Росгвардии провели день открытых дверей для детей
17-летний подросток нарушил ПДД и попал под колеса ВАЗа в Томске
Томский водитель ответит за «пьяное» ДТП с травмой пассажира
С начала года спасатели вытащили из воды 18 томичей
Юный томич весом 5 кг 220 граммов появился в роддоме имени Семашко
Томские пожарные спасли кота и пса из горящей квартиры