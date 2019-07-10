11 июля будет длительное отключение воды в Октябрьском районе Томска

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-10T08:18:17+03:00

В это время проведут работы по переподключению домов

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Завтра, 11 июля, в Октябрьском районе города «Томскводоканал» выполнит работы по исключению аварийного участка по Иркутскому тракту из системы водоснабжения микрорайона. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Новая линия – участок водовода большого диаметра (630мм.) - проложен методом горизонтально-направленного бурения вдоль домов по Иркутскому тракту 78/1-80/2. Также к домам по ул. Иркутский тракт, 78/1, 78/2, 80/1, 80/2 подведены новые водопроводные вводы. Работы по переподключению домов выполнят управляющие компании, обслуживающий этот жилой фонд.

Ограничение в подаче холодной воды произойдет с 09:30 11 июля до 00:30 12 июля. Вода будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Иркутский тракт по четной стороне от №68 до №116/2, 118/2, 128, 128а,132а стр.1, кроме №92; по нечетной стороне от №59а до №91/3,53а,53б;

пер. Карский, кроме №1,4;

пер. Уральский от №17а до №34;

пер. Мичурина;

ул. Бородинская;

пер. Канский;

пер. Свободный;

ул. Л.Шевцовой;

пер. Русский;

пер. Артельный;

ул. Ракетная;

ул. Научный проезд;

ул. Ползунова;

Вилюйский 1-й проезд, 3а;

ул. Клюева, 1;

пер. Полтавский от №1 до №16;

пер. Дубовый, кроме №8;

ул. И.Черных по нечетной стороне от №7 до №67, а также 95, 95/1, 99, по четной - №22а;

ул. Суворова, 4, 4а, 6, 10, 10 стр.1,10 стр.2, 3;

ул. Новосибирская, 24, 26, 30, 32, 38, 41;

ул. Мичурина, 8, 43/1, 43б, 43б стр.1;

ул. Циолковского, 4, 16, 16 стр.2, 16 стр.3, 18, 18/2, 20, 24, 28, 1, 3, 5, 7, 7 стр.2, 7 стр.3, 7 стр.5;

ул. Научная, 2, 4, 6, 1, 3, 5;

ул.1-я Ново-Деповская, 57, 59, 63, 65;

ул. Вилюйская, 40а стр.4, 40/1, 52, 52а, 52б, 52а стр.4, 52а стр.5, 52а стр.1, 52а стр.8, 52а стр.10;

ул. Энергетическая, 2, 2а, 2б, 2/2, 2в, 2 стр.1, 4, 4 стр.1, 4 стр.4, 4 стр.4, 4 стр.5, 4 стр.8, 6, 6/1, 6а;

Понижение давления холодной воды будет чувствительно по следующим адресам:

ул. Иркутский тракт, 114/1;

ул. Беринга, 2, 2/2, 4, 4/1;

ул. И.Черных, 89, 93, 97/2;

ул. Мичурина, 45/1, 45/2, 47к;

ул. Суворова, 21, 21 стр.6;

ул. Энергетическая, 1;

ул. Угрюмова, 1/1,1/2;

ул.1-я Ново-Деповская;

ул.2-я Ново-Деповская;

пер. Латвийский;

ул. Тяговая;

ул. Индустриальная, 1;

пер. Офицерский.

«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит запастись водой заблаговременно!

ИСТОЧНИК KP.RU