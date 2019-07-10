11 июля будет длительное отключение воды в Октябрьском районе Томска
Завтра, 11 июля, в Октябрьском районе города «Томскводоканал» выполнит работы по исключению аварийного участка по Иркутскому тракту из системы водоснабжения микрорайона. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Новая линия – участок водовода большого диаметра (630мм.) - проложен методом горизонтально-направленного бурения вдоль домов по Иркутскому тракту 78/1-80/2. Также к домам по ул. Иркутский тракт, 78/1, 78/2, 80/1, 80/2 подведены новые водопроводные вводы. Работы по переподключению домов выполнят управляющие компании, обслуживающий этот жилой фонд.
Ограничение в подаче холодной воды произойдет с 09:30 11 июля до 00:30 12 июля. Вода будет отсутствовать по следующим адресам:
ул. Иркутский тракт по четной стороне от №68 до №116/2, 118/2, 128, 128а,132а стр.1, кроме №92; по нечетной стороне от №59а до №91/3,53а,53б;
пер. Карский, кроме №1,4;
пер. Уральский от №17а до №34;
пер. Мичурина;
ул. Бородинская;
пер. Канский;
пер. Свободный;
ул. Л.Шевцовой;
пер. Русский;
пер. Артельный;
ул. Ракетная;
ул. Научный проезд;
ул. Ползунова;
Вилюйский 1-й проезд, 3а;
ул. Клюева, 1;
пер. Полтавский от №1 до №16;
пер. Дубовый, кроме №8;
ул. И.Черных по нечетной стороне от №7 до №67, а также 95, 95/1, 99, по четной - №22а;
ул. Суворова, 4, 4а, 6, 10, 10 стр.1,10 стр.2, 3;
ул. Новосибирская, 24, 26, 30, 32, 38, 41;
ул. Мичурина, 8, 43/1, 43б, 43б стр.1;
ул. Циолковского, 4, 16, 16 стр.2, 16 стр.3, 18, 18/2, 20, 24, 28, 1, 3, 5, 7, 7 стр.2, 7 стр.3, 7 стр.5;
ул. Научная, 2, 4, 6, 1, 3, 5;
ул.1-я Ново-Деповская, 57, 59, 63, 65;
ул. Вилюйская, 40а стр.4, 40/1, 52, 52а, 52б, 52а стр.4, 52а стр.5, 52а стр.1, 52а стр.8, 52а стр.10;
ул. Энергетическая, 2, 2а, 2б, 2/2, 2в, 2 стр.1, 4, 4 стр.1, 4 стр.4, 4 стр.4, 4 стр.5, 4 стр.8, 6, 6/1, 6а;
Понижение давления холодной воды будет чувствительно по следующим адресам:
ул. Иркутский тракт, 114/1;
ул. Беринга, 2, 2/2, 4, 4/1;
ул. И.Черных, 89, 93, 97/2;
ул. Мичурина, 45/1, 45/2, 47к;
ул. Суворова, 21, 21 стр.6;
ул. Энергетическая, 1;
ул. Угрюмова, 1/1,1/2;
ул.1-я Ново-Деповская;
ул.2-я Ново-Деповская;
пер. Латвийский;
ул. Тяговая;
ул. Индустриальная, 1;
пер. Офицерский.
«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит запастись водой заблаговременно!
ИСТОЧНИК KP.RU