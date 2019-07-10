Томская автоледи на Toyota Highlander сбила девушку на остановке

СЕГОДНЯ 05:33 2019-07-10T05:33:48+03:00

Перед наездом на пешехода водитель элегантного кроссовера попала в ДТП с другой иномаркой

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30-летняя мадам на красивом авто попала в неприятную ситуацию в Томске. Во вторник, 9 июля, ее автомобиль, стоимостью свыше 3-х миллионов рублей, столкнулся с другой машиной, после чего вылетел с проезжей части на остановочный комплекс. Жертвой аварии стала девушка, имевшая несчастье дожидаться там автобус. В управлении МВД по Томской области уточнили, что ДТП с участием автомобилей Toyota Highlander и Toyota Sprinter произошло около 14.50 на регулируемом перекрестке улиц Сибирская и Красноармейская.

«После столкновения автомобиль Toyota Highlander под управлением женщины-водителя 1988 года рождения продолжил движение и совершил наезд на остановочный комплекс, где находился пешеход. В результате происшествия девушка-пешеход 1996 года рождения для осмотра доставлена в медицинское учреждение», - сообщила пресс-служба полицейского ведомства.

Обстоятельства произошедшего сейчас уточняют специалисты Госавтоинстпекции.

ИСТОЧНИК KP.RU