Томича будут судить за убийство друга в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-09T09:45:08+03:00

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Прокуратура направила в суд уголовное дело 44-летнего жителя Томска, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 31 декабря 2018 года обвиняемый пришел в гости к своему приятелю. Вместе они выпивали, провожая старый год. Однако в ходе празднования между ними произошла ссора. Мужчины вышли из квартиры во двор, где обвиняемый нанес другу не менее 15 ударов ножом в область головы и груди. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

В ходе допроса мужчина свою вину не признал, заявив, что был вынужден защищаться от потерпевшего, который напал на него с ножом. Тем не менее, прокуратура сочла, что доказательств, указывающих на совершение преступления, достаточно

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU