Москвич, находясь в Томской области, украл из гостиницы более 200 тысяч рублей
Парня поймали и будут судить по закону
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В Стрежевом поймали гражданина столицы, который ограбил туриста. Им оказался ранее не судимый 20-летний парень. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.
По предварительным данным, молодой человек, находясь в номере гостиницы города, воспользовался тем, что за ним никто не следит и вытащил из чужой сумки деньги – 207 тысяч рублей. После чего мужчина скрылся, но был задержан полицейскими в поселке Салым ХМАО-Югра и доставлен в СИЗО Нижневартовска.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Теперь парню грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU