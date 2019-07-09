Москвич, находясь в Томской области, украл из гостиницы более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-09T09:09:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Стрежевом поймали гражданина столицы, который ограбил туриста. Им оказался ранее не судимый 20-летний парень. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительным данным, молодой человек, находясь в номере гостиницы города, воспользовался тем, что за ним никто не следит и вытащил из чужой сумки деньги – 207 тысяч рублей. После чего мужчина скрылся, но был задержан полицейскими в поселке Салым ХМАО-Югра и доставлен в СИЗО Нижневартовска.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Теперь парню грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU