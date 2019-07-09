2019-07-09T08:33:24+03:00
Недвижимость

Сколько будут платить томичи за горячую воду с 1 июля?

Теперь тариф состоит из стоимости теплоносителя и стоимости подогрева
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Тариф действующий для конкретного дома, будет указан в платёжном документе.Тариф действующий для конкретного дома, будет указан в платёжном документе.Фото: "КП" Архив
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Департамент тарифного регулирования Томской области установил с 1 июля двухкомпонентный тариф на горячую воду. Он состоит из стоимости теплоносителя и стоимости подогрева холодной воды.

- По новой методике стоимость одного кубометра горячей воды будет рассчитываться, исходя из норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды индивидуально для каждого жилого дома в зависимости от его конструктивных особенностей, - пояснил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Иван ЮЩЕНКО.

Жилые помещения, оснащенные полотенцесушителями, потребляют тепловой энергии больше, чем дома, не оборудованные ими. Жители домов, не оборудованных полотенцесушителями, а также имеющих изолированные стояки, будут платить за подогрев воды меньше, так как не пользуются системой ГВС для дополнительного обогрева помещения.

К примеру, для домов, запитанных от централизованного теплоснабжения по открытой схеме, с изолированными стояками, без полотенцесушителей тариф на подогрев 1 кубометра горячей воды снизился на 5,9% - со 106,98 рублей до 100,68 рублей.

Для жителей домов, запитанных от централизованного теплоснабжения по открытой схеме, с изолированными стояками, оборудованных полотенцесушителями тариф на подогрев 1 кубометра воды вырос на 2,7% - со 106,98 рублей до 109,85 рублей.

Для домов, снабжающихся ГВС по открытой схеме, рост тарифа на теплоноситель составил 0,8%. А для домов, которые снабжаются ГВС по закрытой схеме от центрального теплового пункта, тариф на холодную воду вырос на 15% в связи с ростом тарифа на холодное водоснабжение.

Тариф действующий для конкретного дома, будет указан в платёжном документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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