Сколько будут платить томичи за горячую воду с 1 июля?
Департамент тарифного регулирования Томской области установил с 1 июля двухкомпонентный тариф на горячую воду. Он состоит из стоимости теплоносителя и стоимости подогрева холодной воды.
- По новой методике стоимость одного кубометра горячей воды будет рассчитываться, исходя из норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды индивидуально для каждого жилого дома в зависимости от его конструктивных особенностей, - пояснил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Иван ЮЩЕНКО.
Жилые помещения, оснащенные полотенцесушителями, потребляют тепловой энергии больше, чем дома, не оборудованные ими. Жители домов, не оборудованных полотенцесушителями, а также имеющих изолированные стояки, будут платить за подогрев воды меньше, так как не пользуются системой ГВС для дополнительного обогрева помещения.
К примеру, для домов, запитанных от централизованного теплоснабжения по открытой схеме, с изолированными стояками, без полотенцесушителей тариф на подогрев 1 кубометра горячей воды снизился на 5,9% - со 106,98 рублей до 100,68 рублей.
Для жителей домов, запитанных от централизованного теплоснабжения по открытой схеме, с изолированными стояками, оборудованных полотенцесушителями тариф на подогрев 1 кубометра воды вырос на 2,7% - со 106,98 рублей до 109,85 рублей.
Для домов, снабжающихся ГВС по открытой схеме, рост тарифа на теплоноситель составил 0,8%. А для домов, которые снабжаются ГВС по закрытой схеме от центрального теплового пункта, тариф на холодную воду вырос на 15% в связи с ростом тарифа на холодное водоснабжение.
Тариф действующий для конкретного дома, будет указан в платёжном документе.
ИСТОЧНИК KP.RU