Автобус снес заправку на выезде из Томска
В этот момент он вез более 40 пассажиров
фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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По оперативной информации УМВД по Томской области сегодня, 9 июля, около, 8 часов 15 минут в районе улицы Московский тракт, 123 а, произошла авария.
Автобус Hyundai Univers, следовавший по маршруту Томск-Кемерово, совершил наезд на препятствие. В момент происшествия в салоне автобуса находилось 43 человека. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало. На месте ДТП работают полицейские.
фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU