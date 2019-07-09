2019-07-09T07:50:16+03:00
Происшествия

Автобус снес заправку на выезде из Томска

В этот момент он вез более 40 пассажиров
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

По оперативной информации УМВД по Томской области сегодня, 9 июля, около, 8 часов 15 минут в районе улицы Московский тракт, 123 а, произошла авария.

Автобус Hyundai Univers, следовавший по маршруту Томск-Кемерово, совершил наезд на препятствие. В момент происшествия в салоне автобуса находилось 43 человека. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало. На месте ДТП работают полицейские.

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сколько будут платить томичи за горячую воду с 1 июля?
Дочь Смоктуновского подарила томскому Дому искусств личные вещи отца
Накануне Дня семьи, сотрудники томской Росгвардии провели день открытых дверей для детей
17-летний подросток нарушил ПДД и попал под колеса ВАЗа в Томске
Томский водитель ответит за «пьяное» ДТП с травмой пассажира
С начала года спасатели вытащили из воды 18 томичей
Юный томич весом 5 кг 220 граммов появился в роддоме имени Семашко
Томские пожарные спасли кота и пса из горящей квартиры
Томичка с годовалым ребенком пострадали в аварии на Горном Алтае
12 томских пар получат медали «За любовь и верность» из рук губернатора
Пассажиропоток томского аэропорта вырос на 27,6%
Жительница Томской области оплатила долг, чтобы не лишиться любимого телевизора
Томским вузам определили количество мест по целевому набору
Многодетная семья сотрудника Росгвардии встретила День семьи, любви и верности
Бесплатные футбольные тренировки для детей организованы в Томске
Супруги-пенсионеры едва не сгорели на Спичфабрике в Томске
Еще один подросток утонул в Томской области
Более 1500 томичей за неделю обратились с присасыванием клещей
Томич до смерти избил "любовника" своей жены
Директор томской школы пойман на взятке «за покровительство»
Долгожданный безнал: в некоторых троллейбусах и трамваях Томска теперь можно рассчитаться картой
Томичей просят помочь вещами семье погорельцев из Малиновки
Писатель Костин проведет экскурсию по району старого Томска «Болото»
Томские семьи приглашают на Белое озеро отметить День Нептун
На томских помойках по-прежнему переворачивают контейнеры и образуются свалки
На томском пляже «Семейкин остров» заработал бесплатный Wi-Fi
На реке Чачамга в Томской области утонул ребенок
Возвращаясь из Анталии, томская врач спасла в самолете женщину с отеком