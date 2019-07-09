Автобус снес заправку на выезде из Томска

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-09T07:50:16+03:00

В этот момент он вез более 40 пассажиров

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По оперативной информации УМВД по Томской области сегодня, 9 июля, около, 8 часов 15 минут в районе улицы Московский тракт, 123 а, произошла авария.

Автобус Hyundai Univers, следовавший по маршруту Томск-Кемерово, совершил наезд на препятствие. В момент происшествия в салоне автобуса находилось 43 человека. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало. На месте ДТП работают полицейские.

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU