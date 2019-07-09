Накануне Дня семьи, сотрудники томской Росгвардии провели день открытых дверей для детей

СЕГОДНЯ 07:15 2019-07-09T07:15:18+03:00

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В преддверии самого семейного праздника сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Томской области познакомили своих ребятишек с особенностями службы.

Бойцы организовали спортивную эстафету, конкурс рисунков мелками на асфальте, а также конкурсы, направленные на защиту окружающей природы. Это сбор цветного мусора в урны с рассказами о необходимости беречь природу и соблюдать общественный порядок. По окончании задорных конкурсов сотрудники УВО провели мероприятие, направленное на укрепление семейных ценностей. Детям раздали бумажные яблочки, на которых ребятишки обозначили свою семью, далее им было предложено повесить свои яблочки на дерево, символизирующее УВО по г. Томску, как единую семью сотрудников, в которой каждый поможет своему товарищу и на службе, и в жизни, как в настоящей любящей семье. Дети с радостью и с чувством ответственности выполнили данное задание.

По окончании конкурсов сотрудники провели для детей выставку вооружения и специальных средств, предоставили возможность надеть специальное защитное обмундирование — на себе ощутить груз «защитного комплекта».

Завершилось мероприятие, как и полагается в большой и дружной семье, праздничным чаепитием с награждением детей вкусными и интересными подарками, медалями и грамотами за участие в конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU