2019-07-08T10:35:09+03:00
Происшествия

Томские пожарные спасли кота и пса из горящей квартиры

Животные остались дома, когда хозяева уехали на дачу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской областиФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской областиФото: из открытых источников
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Сегодня, 8 июля, в 10:22 в службу ПСС поступило сообщение о пожаре. Загорелась квартира в двухэтажном четырехквартирном бревенчатом жилом доме на улице Большой Подгорной, 18. Как уточнили в пресс-службе спасателей, пожару автоматически был присвоен повышенный номер сложности.

Когда бригада прибыла на место, то из окна первого этажа валил густой дым. Соседи сказали пожарным, что в горящей квартире должны находиться животные – кошка и собака. К счастью, их быстро обнаружили, а также вынесли газовый баллон.

От задымления пострадал кот, но его «привели в чувства», собака не пострадала.

В результате выгорела ванная комната на площади 4кв. метров. Пожар был ликвидирован в 10:47. Добавим, что к тушению привлекались 7 единиц техники и 26 человек. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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