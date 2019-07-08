2019-07-08T10:14:37+03:00
Происшествия

Томичка с годовалым ребенком пострадали в аварии на Горном Алтае

Их автомобиль перевернулся на Чуйском тракте в районе села Онгудай
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД РФ по Республике Алтай.фото: УМВД РФ по Республике Алтай.Фото: из открытых источников
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Автомобиль Toyota Vitz, на котором ехали томичи, вылетел с трассы, - сообщили в УМВД РФ по Республике Алтай.

ДТП произошло около 9 утра 7 июля в Онгудайском районе на 617-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".В результате аварии пострадали 34-летняя томичка и ее годовалый ребенок. Их доставили в одну из больниц на Алтае.

За рулем был 31-летний житель Томска, который позже тоже обратился за медпомощью. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Как показало медицинское освидетельствование, он был трезвым. Причина ДТП выясняется.

фото: УМВД РФ по Республике Алтай. Фото: из открытых источников

фото: УМВД РФ по Республике Алтай.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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