12 томских пар получат медали «За любовь и верность» из рук губернатора

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-08T08:52:36+03:00

В этом году четыре томских семьи связаны узами брака более 60 лет Фото: "КП" Архив

Глава региона наградит супругов с большим стажем в День семьи, любви и верности

Изменить размер текста: A A

Сергей Жвачкин вручит медали «За любовь и верность» 12 семьям сегодня в Доме приемов Томской области (ул. Белинского, 72). Начнется торжественный прием в 14 часов. Награждение приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля

Среди награждаемых две семейные пары вместе более 30 лет, шесть имеют 50-летний супружеский стаж, четыре семьи связаны узами брака уже больше 60 лет. Еще 48 семейных пар получат медали «За любовь и верность» по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU