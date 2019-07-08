2019-07-08T08:52:36+03:00
Общество

12 томских пар получат медали «За любовь и верность» из рук губернатора

Глава региона наградит супругов с большим стажем в День семьи, любви и верности
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
В этом году четыре томских семьи связаны узами брака более 60 летВ этом году четыре томских семьи связаны узами брака более 60 летФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сергей Жвачкин вручит медали «За любовь и верность» 12 семьям сегодня в Доме приемов Томской области (ул. Белинского, 72). Начнется торжественный прием в 14 часов. Награждение приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля

Среди награждаемых две семейные пары вместе более 30 лет, шесть имеют 50-летний супружеский стаж, четыре семьи связаны узами брака уже больше 60 лет. Еще 48 семейных пар получат медали «За любовь и верность» по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажиропоток томского аэропорта вырос на 27,6%
Жительница Томской области оплатила долг, чтобы не лишиться любимого телевизора
Томским вузам определили количество мест по целевому набору
Многодетная семья сотрудника Росгвардии встретила День семьи, любви и верности
Бесплатные футбольные тренировки для детей организованы в Томске
Супруги-пенсионеры едва не сгорели на Спичфабрике в Томске
Еще один подросток утонул в Томской области
Более 1500 томичей за неделю обратились с присасыванием клещей
Томич до смерти избил "любовника" своей жены
Директор томской школы пойман на взятке «за покровительство»
Долгожданный безнал: в некоторых троллейбусах и трамваях Томска теперь можно рассчитаться картой
Томичей просят помочь вещами семье погорельцев из Малиновки
Писатель Костин проведет экскурсию по району старого Томска «Болото»
Томские семьи приглашают на Белое озеро отметить День Нептун
На томских помойках по-прежнему переворачивают контейнеры и образуются свалки
На томском пляже «Семейкин остров» заработал бесплатный Wi-Fi
На реке Чачамга в Томской области утонул ребенок
Возвращаясь из Анталии, томская врач спасла в самолете женщину с отеком