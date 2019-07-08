2019-07-08T08:31:37+03:00
Туризм

Пассажиропоток томского аэропорта вырос на 27,6%

Увеличился спрос на новые рейсы в Нижневартовск, Иркутск и Екатеринбург
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба аэропорта "Томск".фото: пресс-служба аэропорта "Томск".Фото: из открытых источников
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За первый летний месяц пассажиропоток составил 68 251 человек, в том числе 1701 транзитного пассажира. – сообщает пресс-служба томского аэропорта. Это почти на треть больше, чем в июне 2018 года.

На внутренних воздушных линиях перевезли 64 154 человека, по сравнению с июнем 2018 года показатели возросли на 32,5%.

На международных направлениях было перевезено 4 097 пассажиров, что ниже прошлого года на 19,6%. Причиной снижения стало решение туроператоров об увеличении продолжительности туров в Турции с 11 дней в прошлом году до 13 в текущем, что привело к уменьшению количества рейсов.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос благодаря увеличению количества рейсов на московском и региональных направлениях. На направлении ТомскМосква по сравнению с прошлым годом добавилась авиакомпания «Победа!», работающая в сегменте Low-cost перевозок.

Бурный рост наблюдается на региональных направлениях: появились новые рейсы Нижневартовск, Иркутск, Екатеринбург, возобновились рейсы в Абакан, Барнаул, Тюмень, увеличилась частота рейсов в Новосибирск, Красноярск, также продолжилось выполнение рейсов в Казань, Каргасок и Новый Васюган.

Увеличение сегмента региональных перевозок по доступным тарифам стало возможным благодаря государственной поддержке в форме субсидирования из федерального бюджета и бюджета Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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