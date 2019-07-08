Жительница Томской области оплатила долг, чтобы не лишиться любимого телевизора

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-08T07:59:10+03:00

Без него ни сериалы, ни телешоу женщина бы уже не посмотрела. Фото: "КП" Архив

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В поселке Белый Яр местную жительницу заставила оплатить долг прокуратура.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Томской области, женщина обязана была возместить расходы в Фонд ОМС на лечение пострадавшего гражданина – почти 22 тысячи рублей. Кроме того, заплатить исполнительный сбор 1500 рублей.

Судебный пристав Верхнекетского района выяснила, что гражданка не имеет источников дохода. Тем не менее, проверив ее имущество, пристав выяснила, что у женщины есть телевизор и наложила на него арест, изъяв телеприемник.

Цена телевизора оказалась в несколько раз меньше суммы долга, но через несколько дней гражданка вернула технику – приехала в отдел и оплатила задолженность через терминал. Она призналась, что телевизор дорог ей, как вещь, с которой просто тяжело расстаться.

ИСТОЧНИК KP.RU