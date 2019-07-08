Многодетная семья сотрудника Росгвардии встретила День семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-08T06:44:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Памятник-часовню в честь святых Петра и Февронии установили в Томском районе сравнительно недавно, в 2012 году, и с тех пор посещение этого освященного митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом места стало ритуалом как для новобрачных или венчающихся пар, которые приезжают сюда поклясться перед святыми в любви и верности друг другу, так и супружеских, проживших в браке не один год.

Супруги Аркадий и Елена Механиковы с детьми сегодня приехали сюда впервые. 13 лет назад они и не представляли, что вскоре станут многодетными родителями. После свадьбы через год родилась Дианочка, а затем сыновья Егор и Семен. Отношения в их семье всегда строились на уважении, понимании, взаимовыручке и любви. Аркадий – сотрудник вневедомственной охраны томской Росгвардии, часто дежурная смена выпадает на ночь, и, тем не менее, он всегда находит время помочь жене и заняться воспитанием и досугом ребятишек. Супруга Анна ему бесконечно благодарна за внимание и заботу.

В День семьи, любви и верности супруги с детьми навестили акушера Томской центральной районной больницы Геннадия Кюрджиева, которого не видели с момента рождения их первого ребенка, Дианы. Семья поблагодарила врача за профессионализм, сердечность и душевное отношение - качества, благодаря которым за его тридцатилетний врачебный стаж были осчастливлены свыше пяти тысяч семей.

У памятника святым Петру и Февронии отец семейства рассказал своим родным об истории праздника, а также поблагодарил супругу Анну за любовь, которая воплощает в себе самые высокие идеалы супружества, подарил ромашки и сделал предложение…увеличить семью

ИСТОЧНИК KP.RU