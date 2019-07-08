Бесплатные футбольные тренировки для детей организованы в Томске
Новый социальный проекта «Футбол в каждый двор» стартовал в Томске. Он будет действовать в течение всех летних каникул в Ленинском районе. Как сообщили в администрации города, проект организован совместно с футбольной школой «Ермак», и его суть заключается в том, что теперь юные любители футбола могут заниматься с тренерами ежедневно на дворовых спортивных площадках. На бесплатные занятия приглашаются дети дошкольного и школьного возраста.
Тренировки проходят по следующим адресам:
— улица Ферганская, 25 (вторник и четверг с 13:00 до 14:00);
— площадка во дворе домов по проспекту Мира, 1, — проспекту Мира, 11 (понедельник и среда с 14:00 до15:00);
— улица Интернационалистов, 12 (вторник и пятница с 14:00 до 15:00);
— улица Бирюкова, 22 (вторник и четверг с 16:00 до 17:00).
«Чтобы принять участие в проекте, детям достаточно прийти на место проведения тренировок в спортивной одежде с хорошим настроением и желанием заниматься», — отметила пресс-служба мэрии Томска.
Уточним, что тренировки не будут проводиться только в дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU