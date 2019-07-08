2019-07-08T06:12:47+03:00
Спорт

Бесплатные футбольные тренировки для детей организованы в Томске

• Юные томичи от 3-х лет могут тренироваться все лето в Ленинском районе
Татьяна Щукина
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Главная цель проекта — привить детям любовь к спорту и здоровому образу жизниГлавная цель проекта — привить детям любовь к спорту и здоровому образу жизниФото: Алексей ФОКИН
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Новый социальный проекта «Футбол в каждый двор» стартовал в Томске. Он будет действовать в течение всех летних каникул в Ленинском районе. Как сообщили в администрации города, проект организован совместно с футбольной школой «Ермак», и его суть заключается в том, что теперь юные любители футбола могут заниматься с тренерами ежедневно на дворовых спортивных площадках. На бесплатные занятия приглашаются дети дошкольного и школьного возраста.

Тренировки проходят по следующим адресам:

— улица Ферганская, 25 (вторник и четверг с 13:00 до 14:00);

— площадка во дворе домов по проспекту Мира, 1, — проспекту Мира, 11 (понедельник и среда с 14:00 до15:00);

— улица Интернационалистов, 12 (вторник и пятница с 14:00 до 15:00);

— улица Бирюкова, 22 (вторник и четверг с 16:00 до 17:00).

«Чтобы принять участие в проекте, детям достаточно прийти на место проведения тренировок в спортивной одежде с хорошим настроением и желанием заниматься», — отметила пресс-служба мэрии Томска.

Уточним, что тренировки не будут проводиться только в дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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