Супруги-пенсионеры едва не сгорели на Спичфабрике в Томске

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-07T15:14:21+03:00

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66-летний мужчина и его супруга получили сильные ожоги в результате пожара, который произошел в ночь на воскресенье, 7 июля.

«07.07.2019 в 1:08 поступило сообщение о загорании жилого дома в Октябрьском районе г. Томска. В ликвидации пожара были задействованы 25 человек и 8 единиц техники. Пожар локализован в 1:58, ликвидирован в 2:39, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на улице Иртышской в районе Спичфабрики. От огненной стихии сильные повреждения получил 2-х этажный дом, а также гараж с автомобилем. Хозяева построек с ожогами были доставлены в Областную клиническую больницу.

Напомним, что 4 июля все имущество потеряли при пожаре супруги Лежневы из Малиновки Томского района. Родственники пострадавших просят томичей помочь им с одеждой и вещами.

ИСТОЧНИК KP.RU