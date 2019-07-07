Еще один подросток утонул в Томской области

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-07T14:51:39+03:00

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Сотрудники томской поисково-спасательной службы нашил в водах реки Томи тело утонувшего 16-летнего подростка. Юноша погиб, купаясь в районе улицы Мельничной. По информации ПСС, сообщение о предположительной гибели мальчика поступило в МЧС вечером в субботу, 6 июля. Чтобы обнаружить и поднять тело подростка на поверхность, группе водолазов потребовалось около часа. Тело было сразу передано работникам полиции для установления причины смерти пострадавшего.

Напомним, что накануне этой трагедии томские водолазы безуспешно искали тело другого подростка, предположительно, утонувшего в Верхнекетском районе у деревни Клюквинка. Тело 12-летнего мальчика до сих пор не обнаружено. Как объяснили в ПСС, поиски осложняет то, что на дне таежной реки Чачанга очень много коряг от утонувших стволов деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU