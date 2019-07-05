2019-07-05T12:51:16+03:00
Происшествия

Директор томской школы пойман на взятке «за покровительство»

В доме и на работе подозреваемого проведены обыски
Татьяна Щукина
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В деревенской школе тоже может случиться криминалВ деревенской школе тоже может случиться криминалФото: "КП" Архив
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Руководитель одной из школ в Шегарском районе Томской области заподозрен в получении взятки. Предположительно, директор в течение года брал деньги у собственного зама, которой обещал свое покровительство.

«По предварительным данным, подозреваемый в период с февраля 2015 года по февраль 2016 года получил от своего заместителя взятку в виде денег в значительном размере за своё общее покровительство в отношении неё», - пояснила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что в отношении школьного директора возбуждено уголовное дело. Сейчас шегарские следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Произведены обыски на рабочем месте и по месту проживания подозреваемого, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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