Долгожданный безнал: в некоторых троллейбусах и трамваях Томска теперь можно рассчитаться картой
Прокатившись на общественном электротранспорте Томска, можно сделать вывод: безнал ввели, но не повсеместно. Если утром вы ехали на работу и рассчитывались в троллейбусе банковской картой, то не факт, что вечером на том же маршруте сможете оплатить по безналу.
Терминалы для безналичного расчета появились в трамваях и троллейбусах. А вот в маршрутках должны до 1 января 2020 года. По закону у перевозчиков есть год на то, чтобы приобрести оборудование и заключить договор с банком.
По словам заммэра Томска Владимира Брюханцева, дооснастят электротранспорт терминалами к концу этой недели.
Так теперь выглядит новый билет, оплаченный по безналуФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU