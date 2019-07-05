2019-07-05T12:01:39+03:00
Схема проезда

Долгожданный безнал: в некоторых троллейбусах и трамваях Томска теперь можно рассчитаться картой

Однако по-прежнему не во всех
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Терминалы для безналичного расчета появились в трамваях и троллейбусахТерминалы для безналичного расчета появились в трамваях и троллейбусахФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Прокатившись на общественном электротранспорте Томска, можно сделать вывод: безнал ввели, но не повсеместно. Если утром вы ехали на работу и рассчитывались в троллейбусе банковской картой, то не факт, что вечером на том же маршруте сможете оплатить по безналу.

Терминалы для безналичного расчета появились в трамваях и троллейбусах. А вот в маршрутках должны до 1 января 2020 года. По закону у перевозчиков есть год на то, чтобы приобрести оборудование и заключить договор с банком.

По словам заммэра Томска Владимира Брюханцева, дооснастят электротранспорт терминалами к концу этой недели.

Так теперь выглядит новый билет, оплаченный по безналу Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Так теперь выглядит новый билет, оплаченный по безналуФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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