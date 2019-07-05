Томичей просят помочь вещами семье погорельцев из Малиновки

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-05T11:59:30+03:00

У Лежневых в одночасье сгорел дом, скот и все имущество

Изменить размер текста: A A

В одном из пабликов Томска появилось сообщение с призывом о помощь семье, которая пострадала от страшного пожара в четверг, 4 июня, в селе Малиновка Томского района.

«Дорогие жители Томска и Томской области, а так же всем кому не всё равно. У семьи Лежнинов случилась беда! Пожар уничтожил два дома старый и новый, баню, в общем все постройки сгорели, так же погибли животные (козы). Документы, деньги всё тоже осталось там, и ничего не удалось спасти.

Большая просьба ко всем кто может помочь, откликнитесь. Семья положительная, муж был военным. Жена по причинам со здоровьем не работает.

Необходима посуда, бытовая техника, мебель, одежда, предметы обихода и т.д.

Размеры семьи: мужчина (Александр) 48-50, жена (Валентина) 46-48, обувь мужская 42, женская 39. Заранее всем огромное спасибо!!!», - написала в социальной сети племянница Александра по имени Дарья.

Желающие помочь могут звонить по телефону 8-999-177-36-59.

ИСТОЧНИК KP.RU