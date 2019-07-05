2019-07-05T11:35:28+03:00
Туризм

Писатель Костин проведет экскурсию по району старого Томска «Болото»

Томичи смогут увидеть дом, где жила командир женского батальона Мария Бочкарева
Татьяна Щукина
Поделиться:
В историческом центре Томска проживало много знаменитых людей. Фото: chur.gorod.tomsk.ruВ историческом центре Томска проживало много знаменитых людей. Фото: chur.gorod.tomsk.ru
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 июля, в 11 часов от Дома искусств (ул. Шишкова, 10) стартует экскурсия, которую проведет томский писатель, журналист и краевед Владимир Костин.

«Он познакомит с главными тайнами и загадками одного из самых старинных городских районов Сибири, расскажет, что в его романе «Колокол и Болото» правда, а что вымысел», - сообщили в мэрии Томска.

Экскурсанты смогут полюбоваться старинным архитектурным ансамблем с Воскресенской горы и узнать о судьбах живших в районе «Болото» людей, которые сыграли большую роль в истории России. В частности, Костин расскажет о жизни в Томске писателя Вячеслава Шишкова, а в Горшковском переулке покажет дом, где проживала одна из первых русских женщин-офицеров, Георгиевский кавалер Мария Бочкарева, создавшая первый в России женский батальон.

Завершится прогулка у имеющего необычную историю Маньчжурского дуба.

Для участия в экскурсии необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (3822) 528-348.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичей просят помочь вещами семье погорельцев из Малиновки
Томские семьи приглашают на Белое озеро отметить День Нептун
На томских помойках по-прежнему переворачивают контейнеры и образуются свалки
На томском пляже «Семейкин остров» заработал бесплатный Wi-Fi
На реке Чачамга в Томской области утонул ребенок
Возвращаясь из Анталии, томская врач спасла в самолете женщину с отеком
В Томской области хозяевам бродячего скота увеличили штрафы
Пожар в Малиновке: из огня томские спасатели вынесли 10 газовых баллонов
Три томских проекта благоустройства признали лучшими в России
Супруги из Алжира защитили диссертации в томском университете
Водителя, сбившего пешехода на «зебре», будут судить в Томске
Работник томской автозаправки похитил топливо на 47 тысяч рублей
В Томске пройдет автоквест, приуроченный к 415-летию города
25 томским парам вручат «семейные» медали
Сиг вам: 4 миллиона мальков рыбы ценных пород выпустили в Томь
Томич отдал более 40 тысяч рублей вымышленному банку
Томича будут судить за жестокое убийство собаки
Томские полицейские, бившие подростков по ягодицам, пойдут под суд
За сутки в Томске установили 323 контейнера и вывезли 537 тонн мусора
В томском подразделении Росгвардии начался новый период обучения военнослужащих
Томичей приглашают на праздник активного долголетия
Томичам из Кировского района не включат ГВС из-за продления ремонта
Молодой томичке грозит 20 лет колонии за сбыт солей и спайсов
Томские врачи предупреждают о приближении сезона энтеровирусной инфекции
Старый Томск ожил в картинах Федоровых
Открыт счет в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области