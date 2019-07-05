Писатель Костин проведет экскурсию по району старого Томска «Болото»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-05T11:35:28+03:00

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В воскресенье, 7 июля, в 11 часов от Дома искусств (ул. Шишкова, 10) стартует экскурсия, которую проведет томский писатель, журналист и краевед Владимир Костин.

«Он познакомит с главными тайнами и загадками одного из самых старинных городских районов Сибири, расскажет, что в его романе «Колокол и Болото» правда, а что вымысел», - сообщили в мэрии Томска.

Экскурсанты смогут полюбоваться старинным архитектурным ансамблем с Воскресенской горы и узнать о судьбах живших в районе «Болото» людей, которые сыграли большую роль в истории России. В частности, Костин расскажет о жизни в Томске писателя Вячеслава Шишкова, а в Горшковском переулке покажет дом, где проживала одна из первых русских женщин-офицеров, Георгиевский кавалер Мария Бочкарева, создавшая первый в России женский батальон.

Завершится прогулка у имеющего необычную историю Маньчжурского дуба.

Для участия в экскурсии необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (3822) 528-348.

ИСТОЧНИК KP.RU