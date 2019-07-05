Томские семьи приглашают на Белое озеро отметить День Нептун

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-05T10:45:36+03:00

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В воскресенье с 16.00 до 17.30 накануне празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности в Томске будет проведен День Нептуна на Белом озере.

«Гостей ожидает игровая программа и русские народные гулянья с различными забавами, секции по аквагриму, мастер-класс по плетению венков и различные водные конкурсы. На семейном празднике горожане отметят и День Ивана Купалы. Дети с родителями смогут поиграть в ручеек, поводить хороводы, принять участие в танцевальном флешмобе», - сообщили детали события в мэрии Томска с уточнением, что за участие в конкурсах горожане смогут получить «капельки» и поменять их на призы.

Центральным событием праздника станет семейный турнир на меткость стрельбы в гигантскую рогатку Angry Birds. В качестве призов взрослых победителей ждут наборы для барбекю, детей – мягкие игрушки и мороженое.

ИСТОЧНИК KP.RU