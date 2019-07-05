2019-07-05T10:45:36+03:00
Лето в городе

Томские семьи приглашают на Белое озеро отметить День Нептун

Веселый праздник в центре города пройдет 7 июля
Татьяна Щукина
Поделиться:
Гостей праздника ждет семейная развлекательная программаГостей праздника ждет семейная развлекательная программаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье с 16.00 до 17.30 накануне празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности в Томске будет проведен День Нептуна на Белом озере.

«Гостей ожидает игровая программа и русские народные гулянья с различными забавами, секции по аквагриму, мастер-класс по плетению венков и различные водные конкурсы. На семейном празднике горожане отметят и День Ивана Купалы. Дети с родителями смогут поиграть в ручеек, поводить хороводы, принять участие в танцевальном флешмобе», - сообщили детали события в мэрии Томска с уточнением, что за участие в конкурсах горожане смогут получить «капельки» и поменять их на призы.

Центральным событием праздника станет семейный турнир на меткость стрельбы в гигантскую рогатку Angry Birds. В качестве призов взрослых победителей ждут наборы для барбекю, детей – мягкие игрушки и мороженое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичей просят помочь вещами семье погорельцев из Малиновки
Писатель Костин проведет экскурсию по району старого Томска «Болото»
На томских помойках по-прежнему переворачивают контейнеры и образуются свалки
На томском пляже «Семейкин остров» заработал бесплатный Wi-Fi
На реке Чачамга в Томской области утонул ребенок
Возвращаясь из Анталии, томская врач спасла в самолете женщину с отеком
В Томской области хозяевам бродячего скота увеличили штрафы
Пожар в Малиновке: из огня томские спасатели вынесли 10 газовых баллонов
Три томских проекта благоустройства признали лучшими в России
Супруги из Алжира защитили диссертации в томском университете
Водителя, сбившего пешехода на «зебре», будут судить в Томске
Работник томской автозаправки похитил топливо на 47 тысяч рублей
В Томске пройдет автоквест, приуроченный к 415-летию города
25 томским парам вручат «семейные» медали
Сиг вам: 4 миллиона мальков рыбы ценных пород выпустили в Томь
Томич отдал более 40 тысяч рублей вымышленному банку
Томича будут судить за жестокое убийство собаки
Томские полицейские, бившие подростков по ягодицам, пойдут под суд
За сутки в Томске установили 323 контейнера и вывезли 537 тонн мусора
В томском подразделении Росгвардии начался новый период обучения военнослужащих
Томичей приглашают на праздник активного долголетия
Томичам из Кировского района не включат ГВС из-за продления ремонта
Молодой томичке грозит 20 лет колонии за сбыт солей и спайсов
Томские врачи предупреждают о приближении сезона энтеровирусной инфекции
Старый Томск ожил в картинах Федоровых
Открыт счет в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области