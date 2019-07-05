2019-07-05T10:29:07+03:00
Недвижимость

На томских помойках по-прежнему переворачивают контейнеры и образуются свалки

«Мусорная» война только разгорается
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Мусорная война в Томске. продолжение..Томичи в соцсетях продолжают выкладывать свои отчеты о состоянии помоек. Обстановка повсюду разная. Однако выделяются общие тенденции.Софья СЕВОСТЬЯНОВА

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Сегодня ночью, 5 июля, в Томске перевернули 18 контейнеров, которые вчера установил «САХ» взамен баков «Сорнет», - сообщили очевидцы в группе «Регион70» Вконтакте. В компании говорят, что информация передана в полицию. «Но так не хватит никаких контейнеров и бюджета, если будут жечь свежеустановленные баки», - прокомментировали в «САХ».

Утром томичи в соцсетях вновь выложили свои отчеты о состоянии помоек. Обстановка повсюду разная. Однако выделяются две общие тенденции.

Во-первых, появились такие свалки, откуда отходы не вывозятся уже несколько дней. Один из крупных объектов – поселок Богашево. На одной из площадок там стояло несколько евроконтейнеров объемом 1,1 куба, принадлежащих «АБФ-Логистик», их заменили двумя баками САХа меньшей вместимости – 0,75 куба. Теперь они всегда переполнены. На других площадках контейнеров нет вовсе.

Во-вторых, сбор мусора в «передвижной» контейнер. Так, в студенческом городке на Южной возле общежития на Лыткина, 12 до сих пор нет ни одного контейнера.

Мусор местные жители выбрасывают на огороженную помойку, а в 11:00 приезжает машина «САХ» и забирает мешки в привозной контейнер.

В поселке Кисловка компания «АБФ-Логистик» контейнеры также не установила, ссылаясь на то, что это должен сделать муниципалитет. Сейчас идут конкурсные процедуры по закупке баков. По вечерам приезжает трактор с прицепом, куда люди кидают мешки с мусором. Однако люди выкидывают мусор в разное время, поэтому свалка продолжает существовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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