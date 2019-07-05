2019-07-05T10:24:23+03:00
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На томском пляже «Семейкин остров» заработал бесплатный Wi-Fi

Отдыхающие смогут круглосуточно пользоваться интернетом.
Татьяна Щукина
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С интернетом загорать веселее! Фото: admin.tomsk.ruС интернетом загорать веселее! Фото: admin.tomsk.ru
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С пятницы, 5 июля, и до окончания пляжного сезона жители Томска, отдыхающие на городском пляже «Семейкин остров», смогут на его территории круглосуточно пользоваться бесплатным интернетом. Впервые такая акция была проведена в прошлом году, и тогда за период с 28 июня по 1 августа отдыхающие произвели более 4 тысяч подключений к сети WI-FI.

«Второй год подряд организаторы отдыха на городском пляже "Семейкин остров" – «Дом культуры "Томский перекрёсток" организует для отдыхающих бесплатный Wi-Fi от российского оператора связи, предоставляющего услуги доступа в интернет - компании «Зеленая точка» Томск», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Для подключения к сети, нужно включить WI-FI на мобильном устройстве, выбрать сеть Zelenaya-net, набрать адрес нужного сайта и нажать «Вкл» на экране приветствия. Сеть доступа покрывает всю территорию пляжа площадью 400 на 300 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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