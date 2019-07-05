2019-07-05T09:46:25+03:00
Происшествия

На реке Чачамга в Томской области утонул ребенок

На поиски выехала группа водолазов-спасателей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: ПСС Вконтактефото: ПСС ВконтактеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Верхнекетском районе в поселке Клюквинка на реке Чачамга 4 июля утонул 12-летний мальчик.

Сперва семья пропавшего, администрация и полиция искали ребенка своими силами, затем сообщили в областную поисково-спасательную службу.

Сегодня, 5 июля, около 06:00 на поиски в Клюквинку отправилась группа ПСС в составе четырех человек. Большая вероятность, что ребенок утонул, хотя его могут найти в деревне или лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичей просят помочь вещами семье погорельцев из Малиновки
Писатель Костин проведет экскурсию по району старого Томска «Болото»
Томские семьи приглашают на Белое озеро отметить День Нептун
На томских помойках по-прежнему переворачивают контейнеры и образуются свалки
На томском пляже «Семейкин остров» заработал бесплатный Wi-Fi
Возвращаясь из Анталии, томская врач спасла в самолете женщину с отеком
В Томской области хозяевам бродячего скота увеличили штрафы
Пожар в Малиновке: из огня томские спасатели вынесли 10 газовых баллонов
Три томских проекта благоустройства признали лучшими в России
Супруги из Алжира защитили диссертации в томском университете
Водителя, сбившего пешехода на «зебре», будут судить в Томске
Работник томской автозаправки похитил топливо на 47 тысяч рублей
В Томске пройдет автоквест, приуроченный к 415-летию города
25 томским парам вручат «семейные» медали
Сиг вам: 4 миллиона мальков рыбы ценных пород выпустили в Томь
Томич отдал более 40 тысяч рублей вымышленному банку
Томича будут судить за жестокое убийство собаки
Томские полицейские, бившие подростков по ягодицам, пойдут под суд
За сутки в Томске установили 323 контейнера и вывезли 537 тонн мусора
В томском подразделении Росгвардии начался новый период обучения военнослужащих
Томичей приглашают на праздник активного долголетия
Томичам из Кировского района не включат ГВС из-за продления ремонта
Молодой томичке грозит 20 лет колонии за сбыт солей и спайсов
Томские врачи предупреждают о приближении сезона энтеровирусной инфекции
Старый Томск ожил в картинах Федоровых
Открыт счет в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области