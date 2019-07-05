На реке Чачамга в Томской области утонул ребенок

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-05T09:46:25+03:00

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В Верхнекетском районе в поселке Клюквинка на реке Чачамга 4 июля утонул 12-летний мальчик.

Сперва семья пропавшего, администрация и полиция искали ребенка своими силами, затем сообщили в областную поисково-спасательную службу.

Сегодня, 5 июля, около 06:00 на поиски в Клюквинку отправилась группа ПСС в составе четырех человек. Большая вероятность, что ребенок утонул, хотя его могут найти в деревне или лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU