Возвращаясь из Анталии, томская врач спасла в самолете женщину с отеком

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-05T09:38:03+03:00

Во время ЧП борт был над морем без возможности экстренной посадки Фото: "КП" Архив

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В жизни всегда есть место подвигу, что собственным примером доказала терапевт городской клинической больницы №3 Томска Юлия Васильева. Возвращаясь с отдыха, она продемонстрировала на борту самолета профессионализм и быстроту реакции, оказав экстренную медицинскую помощь одной из пассажирок.

В департаменте здравоохранения Томской области рассказали, что этот случай произошел 28 июня. Женщине стало плохо неожиданно, она стала задыхаться, почувствовала головокружение, начался отек лица. В это время самолет летел над морем, и экипаж попросил откликнуться пассажиров-медиков. Томичка Юлия Васильева диагностировала у пациентки опасную форму аллергической реакции — отек Квинке и ввела ей необходимое лекарство из бортовой аптечки. После инъекции женщина почувствовала себя лучше — ее давление стабилизировалось, она перестала задыхаться.

Отметим, что отек Квинке – крайне опасное состояние. При его распределении на слизистую оболочку гортани может наступить кома, а потом и смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU