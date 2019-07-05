2019-07-05T08:42:27+03:00
Политика

В Томской области хозяевам бродячего скота увеличили штрафы

Депутаты пересмотрели наказание за бесконтрольный выпас животных
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Теперь штраф за "гуляющую" буренку вырос вдвоеТеперь штраф за "гуляющую" буренку вырос вдвоеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Депутаты областной Думы приняли поправки в Кодекс Томской области об административных правонарушениях (КТоАП). Изменения коснулись статьи 5.2 КТоАП в об ответственности за безнадзорный выгул скота.

Закон дополнили новой мерой наказания: теперь к нарушителям может быть применено предупреждения (при совершении правонарушения впервые). Если владелец и второй раз допустит такое, то заплатит штраф от 500 до 2000 рублей. За совершение повторного правонарушения - штраф от 2000 до 4000 рублей.

До принятия поправок штрафа был от 500 до 1000 рублей. Председатель парламентской комиссии по вопросам агропромышленного комплекса Геннадий Сергеенко считает, что сегодня проблема с безнадзорным выгулом скота обострилась

- После сокращения поголовья рогатых животных в частных подворьях люди стали экономить на пастухах. Они выпускают скотину в свободный выпас. Бесконтрольное поведение домашних животных на селе зачастую становится причиной раздоров: скотина может зайти на чужой участок и уничтожить урожай, вытоптать посевы на полях или просто лечь на дороге. В разных муниципалитетах проблема решается по-разному: определяются места для выпаса, оборудуются специальные пригоны, куда частнику необходимо самостоятельно утром привести, а вечером увести скотину. Но некоторые упорно продолжают нарушать закон. После вступления в силу данных поправок муниципалитеты получили усовершенствованный инструмент воздействия на нерадивых сельхозпроизводителей, а большинство сельчан, безусловно, положительно восприняли изменения, - уверен Геннадий Сергеенко.

Депутаты согласились, что если понадобится, то закон будут корректировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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