Пожар в Малиновке: из огня томские спасатели вынесли 10 газовых баллонов
В селе Малиновка Томского района вчера, 4 июля, произошел пожар. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Томской области.
Загорелся одноэтажный бревенчатый нежилой дом; сообщение на пульт дежурного поступило в 16:32 по местному времени.
В 12 метрах от дома находилась бревенчатая баня, рядом - двухэтажный бревенчатый дом, к нему также были пристроены баня и сараи.
На момент прибытия первого подразделения одноэтажный дом, сараи и баня полыхали огнем, затем загорелся двухэтажный дом. В результате сгорели крыши и потолочные перекрытия домов, надворных построек, бань, обгорели стены внутри и снаружи.
Общая площадь пожара составила 124 квадратных метра. Спасателям удалось избежать еще большей беды. Они вынесли из горящего дома десять газовых баллонов.
Огонь потушили спустя час после прибытия. В ликвидации возгорания было задействовано шесть единиц техники, 24 человека. Причина инцидента устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU