2019-07-05T07:59:50+03:00
Происшествия

Пожар в Малиновке: из огня томские спасатели вынесли 10 газовых баллонов

Горели два дома с банями
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: от очевидца событий в группе "Регион70" Вконтактефото: от очевидца событий в группе "Регион70" ВконтактеФото: из открытых источников
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В селе Малиновка Томского района вчера, 4 июля, произошел пожар. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Загорелся одноэтажный бревенчатый нежилой дом; сообщение на пульт дежурного поступило в 16:32 по местному времени.

В 12 метрах от дома находилась бревенчатая баня, рядом - двухэтажный бревенчатый дом, к нему также были пристроены баня и сараи.

На момент прибытия первого подразделения одноэтажный дом, сараи и баня полыхали огнем, затем загорелся двухэтажный дом. В результате сгорели крыши и потолочные перекрытия домов, надворных построек, бань, обгорели стены внутри и снаружи.

Общая площадь пожара составила 124 квадратных метра. Спасателям удалось избежать еще большей беды. Они вынесли из горящего дома десять газовых баллонов.

Огонь потушили спустя час после прибытия. В ликвидации возгорания было задействовано шесть единиц техники, 24 человека. Причина инцидента устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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