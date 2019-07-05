Пожар в Малиновке: из огня томские спасатели вынесли 10 газовых баллонов

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-05T07:59:50+03:00

фото: от очевидца событий в группе "Регион70" Вконтакте Фото: из открытых источников

Горели два дома с банями

Изменить размер текста: A A

В селе Малиновка Томского района вчера, 4 июля, произошел пожар. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Загорелся одноэтажный бревенчатый нежилой дом; сообщение на пульт дежурного поступило в 16:32 по местному времени.

В 12 метрах от дома находилась бревенчатая баня, рядом - двухэтажный бревенчатый дом, к нему также были пристроены баня и сараи.

На момент прибытия первого подразделения одноэтажный дом, сараи и баня полыхали огнем, затем загорелся двухэтажный дом. В результате сгорели крыши и потолочные перекрытия домов, надворных построек, бань, обгорели стены внутри и снаружи.

Общая площадь пожара составила 124 квадратных метра. Спасателям удалось избежать еще большей беды. Они вынесли из горящего дома десять газовых баллонов.

Огонь потушили спустя час после прибытия. В ликвидации возгорания было задействовано шесть единиц техники, 24 человека. Причина инцидента устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU