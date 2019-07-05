Три томских проекты благоустройства признали лучшими в России

СЕГОДНЯ 05:31 2019-07-05T05:31:48+03:00

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Три общественные территории Томска включены в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды». В обладминистрации пояснили, что всего муниципалитеты региона представили 25 заявок, из которых на конкурс было отобрано 5.

Лучшими практиками на федеральном уровне стали следующие проекты: благоустройство Лагерного сада (в номинации «Набережная как общественное пространство»); площадь Новособорная и переулок Томский (в номинации «Городская площадь как центр притяжения людей») и благоустройство двора, ограниченного улицами Сибирской, Киевской, Лебедева и проспектом Комсомольским (в номинации «Комплексная реконструкция квартала).

Для справки:

По данным администрации Томской области, в 2019 году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» регион направил 425 млн рублей, которые были распределены на обустройство 64 общественных пространств в 20 муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU