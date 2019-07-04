Супруги из Алжира защитили диссертации в томском университете

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-04T13:03:14+03:00

Они получили ученую степень за исследования в области химии

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Супруги из Алжира Салах Арроус и Имэн Будебу в один день защитили диссертации по химии на получение степени Doctor of Philosophy (PhD TSU). Об том сообщили в пресс-службе вуза.

Имэн Будебу под руководством профессора ТГУ Абдигали Бакибаева в аспирантуре химического факультета изучала производные гликолурилов, которые используются в фармацевтическом производстве, биохимии, сельском хозяйстве, клинической и экспериментальной медицине, а также в качестве полупродуктов для синтеза моющих средств. Аспирантка синтезировала и исследовала новое производное гликолурила и разработала несколько более эффективных способов синтеза уже известных соединений.

Оппонентами по PhD-диссертации были профессор Карагандинского государственного университета Лязат Салькеева и ведущий научный сотрудник фармакологической компании «ИФАР» Виктор Павловский.

Салах Арроус также под руководством Абдигали Бакибаева изучал новые реакции некоторых спиртов с использованием реагентов на основе гликолурила.

За период обучения в аспирантуре ХФ ему удалось по новой технологии синтезировать из бересты вещество диформиат бетулина, которое используется при лечении хронических и острых заболеваний печени и при профилактике острых вирусных инфекций. Молодой ученый запатентовал свой метод.

Оппонентами по этой PhD-диссертации выступили профессор Карагандинского государственного университета Нурлан Мерхатулы и профессор ТПУ Андрей Хлебников.

В обоих случаях оппоненты согласились, что работы актуальны и имеет большую практическую значимость.

ИСТОЧНИК KP.RU