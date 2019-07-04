Работник томской автозаправки похитил топливо на 47 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-04T11:35:58+03:00

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Томские полицейские задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в краже топлива с места своей работы. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

«По предварительным данным мужчина 1992 года рождения, являясь сотрудником автозаправочной станции, с помощью заправочной карты тайно похитил топливо на общую сумму около 47 тысяч рублей», - сообщила пресс-служба Управления МВД по Томской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении задержанного отделом дознания отдела МВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU