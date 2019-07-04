2019-07-04T11:35:58+03:00
Происшествия

Работник томской автозаправки похитил топливо на 47 тысяч рублей

Мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы
Татьяна Щукина
Поделиться:
Владельцы АЗС лишились серьезной суммы по вине нечистоплотного сотрудникаВладельцы АЗС лишились серьезной суммы по вине нечистоплотного сотрудникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Томские полицейские задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в краже топлива с места своей работы. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

«По предварительным данным мужчина 1992 года рождения, являясь сотрудником автозаправочной станции, с помощью заправочной карты тайно похитил топливо на общую сумму около 47 тысяч рублей», - сообщила пресс-служба Управления МВД по Томской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении задержанного отделом дознания отдела МВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителя, сбившего пешехода на «зебре», будут судить в Томске
В Томске пройдет автоквест, приуроченный к 415-летию города
25 томским парам вручат «семейные» медали
Сиг вам: 4 миллиона мальков рыбы ценных пород выпустили в Томь
Томич отдал более 40 тысяч рублей вымышленному банку
Томича будут судить за жестокое убийство собаки
Томские полицейские, бившие подростков по ягодицам, пойдут под суд
За сутки в Томске установили 323 контейнера и вывезли 537 тонн мусора
В томском подразделении Росгвардии начался новый период обучения военнослужащих
Томичей приглашают на праздник активного долголетия
Томичам из Кировского района не включат ГВС из-за продления ремонта
Молодой томичке грозит 20 лет колонии за сбыт солей и спайсов
Томские врачи предупреждают о приближении сезона энтеровирусной инфекции
Старый Томск ожил в картинах Федоровых
Открыт счет в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области