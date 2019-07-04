2019-07-04T09:06:16+03:00
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В Томске пройдет автоквест, приуроченный к 415-летию города

По итогам игры будут определены победители, которых ждут призы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Томичи и гости города смогут узнать новое о любимом городеТомичи и гости города смогут узнать новое о любимом городеФото: ОЛЕГ АСРАТЯН
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6 июля в 11 часов в Томске библиотека «Фламинго» проводит квест «АВТОмск», приуроченный к 415-летию Томска. Каждый начинает движение с той точки города, где он будет находиться в тот момент. Вся информации о заданиях, которые необходимо будет выполнить во время игры, будет размещена в группе ВКонтакте: https://vk.com/mbflamingo . Кроме того, все задания будут продублированы капитанам команд-участников в мессенджере WhatsApp.

Игрокам предстоит выполнять задания разных типов: самостоятельные, онлайн, а также задания на точках в разных частях города. В процессе соревнований они применят свои знания по истории и географии Томска, знания правил дорожного движения, а также проявят находчивость и смекалку. После выполнения всех заданий командам следует оповестить организаторов квеста о завершении игры по WhatsApp. По итогам игры будут определены победители, которых ждут призы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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