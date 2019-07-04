2019-07-04T08:57:32+03:00
Общество

25 томским парам вручат «семейные» медали

Супругов наградят «За любовь и верность» в честь праздника
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Медаль «За любовь и верность» является общественной наградойМедаль «За любовь и верность» является общественной наградойФото: из открытых источников
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В этом году на торжественный прием к мэру приглашены 25 пар, удостоенных медалей «За любовь и верность». Мероприятие пройдет 9 июля в 15 часов в зале заседаний администрации Томска.

Вручение этих медалей впервые состоялось в Томске в 2008 году. В 2017 году ими были награждены 19 супружеских пар, в 2018 - 22 пары. Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» и вручается лучшим семьям России за крепость отношений, основанных на любви и верности, воспитавшим детей достойными членами российского общества и прожившим не менее 25 лет в зарегистрированном браке. На медали изображены лики святых Петра и Февронии, а также символ праздника – цветок ромашки, олицетворяющая любовь, чистоту и верность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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