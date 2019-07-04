2019-07-04T08:37:50+03:00
Экономика

Сиг вам: 4 миллиона мальков рыбы ценных пород выпустили в Томь

В водоеме будет теперь подрастать молодь сиговых: пеляди, муксуна и нельмы
Татьяна Щукина
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Мероприятие оплатили предприятия, наносящие ущерб водным биоресурсам.Мероприятие оплатили предприятия, наносящие ущерб водным биоресурсам.
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ООО «Томская рыбная компания» выпустила в реку Томь около 4 млн экземпляров молоди пеляди, 55 тысяч — муксуна и 300 тысяч — нельмы, ООО «ТомЭко» — еще 53 тыс. экземпляров молоди муксуна. Как пояснили в администрации Томской области, рыбоводные предприятия произвели данное компенсационное мероприятие по заказу предприятий, чье производство наносит ущерб водным биоресурсам.

«Ответственность предприятий, деятельность которых наносит ущерб водоемам и их обитателям, по поручению президента России планируется усилить на законодательном уровне», - сообщила пресс-служба администрации региона..

Госдума РФ уже внесла в первом чтении поправки в административный кодекс о введении штрафов за невыполнение компенсационных мероприятий при ведении градостроительной и иной деятельности, а также за отсутствие согласования с Росрыболовством работ, негативно влияющих на рыбные запасы.

Для физических лиц штрафы составят до 5 тыс. рублей, для должностных — до 15 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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