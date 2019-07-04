Томич отдал более 40 тысяч рублей вымышленному банку

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-04T08:25:47+03:00

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О новом виде мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД по Томской области. Так, очередной жертвой хитрецов стал 37-летний мужчина. В конце мая 2019 года он заходил на интернет-сайты различных банков и заполнял анкеты с целью получения потребительского кредита, указывая свой номер телефона. Спустя некоторое время ему позвонил человек, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что банк готов выдать кредит на всю сумму, которую тот запрашивал. После чего «сотрудник организации» сообщил, что банк не имеет представительства в Томске и необходимо оплатить сумму транзакции в размере 9744 рублей, которая впоследствии пойдет в счет оплаты первого платежа по кредиту. Потерпевший согласился и в тот же день перевел сумму. Через некоторое время потерпевший оплатил по указанным реквизитам страховку от невыплаты кредита, услугу за доставку кредита и «активацию» перевода кредитных денежных средств.

После всего этого «сотрудник банка», попросил повторить последний перевод, в связи с тем, что произошел компьютерный сбой. В ответ потерпевший потребовал вернуть все перечисленные денежные средства. В последующем все телефоны «сотрудников банка» стали недоступны. Общий ущерб составил более 40000 рублей.

Сотрудники полиции рекомендуют не отправлять денежные переводы незнакомым людям ни под каким предлогом и не сообщать данные своих банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU