Томича будут судить за жестокое убийство собаки

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-04T06:59:13+03:00

Парень совершил это в ходе ссоры с хозяйкой животного

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В ноябре 2018 года в дежурную часть поступило заявление от томички, у которой погибла собака. В нем она пояснила, кто это сделал и каким образом

Подробности о жестоком обращении с животным сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Как выяснилось, в этот день молодой человек 1999 года рождения, в переулке Чехова, чтобы досадить хозяйке собаки, применил жестокое обращение к животному, в результате которого питбуль погиб.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье 245 УК РФ. Его рассмотрит Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU