Томича будут судить за жестокое убийство собаки
Парень совершил это в ходе ссоры с хозяйкой животного
Из-за конфликта людей пострадало невинное животное.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ноябре 2018 года в дежурную часть поступило заявление от томички, у которой погибла собака. В нем она пояснила, кто это сделал и каким образом
Подробности о жестоком обращении с животным сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.
Как выяснилось, в этот день молодой человек 1999 года рождения, в переулке Чехова, чтобы досадить хозяйке собаки, применил жестокое обращение к животному, в результате которого питбуль погиб.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье 245 УК РФ. Его рассмотрит Ленинский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU