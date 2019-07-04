Томские полицейские, бившие подростков по ягодицам, пойдут под суд

СЕГОДНЯ 05:19 2019-07-04T05:21:53+03:00

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Томский суд рассмотрит уголовное дело двух теперь уже бывших сотрудников полиции, которые в мае в унизительной и болезненной форме издевались над группой задержанных подростков. Экс-стражи порядка обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и спецсредств.

«По версии следствия, обвиняемые в ночь на 10 мая 2018 года, находясь в помещении ОМВД России по Кировскому району г.Томска, применили насилие в отношении пятерых подростков возраста от 15 до 17 лет. Они нанесли потерпевшим по несколько ударов руками и ногами по голове и телу, надевали на них наручники и применяли болевой прием, наносили удары резиновой палкой по ягодицам», - сообщила детали дела пресс-служба Следственного коимитета по Томской области.

В ведомстве так же отметили, что сотрудники полиции дали подросткам в руки предметы, похожие на патроны к оружию, после чего забрали их и упаковали в бумажные конверты, создав видимость изъятия доказательств причастности мальчиков к преступлению.

В ходе следствия обвиняемые виновными себя не признали.

ИСТОЧНИК KP.RU