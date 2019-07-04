2019-07-04T04:52:36+03:00
Недвижимость

За сутки в Томске установили 323 контейнера и вывезли 537 тонн мусора

Баки и бункеры ставят на площадках, где раньше были емкости компании «СорНет»
Татьяна Щукина
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Новые контейнеры появились во всех районах города. Фото: admin.tomsk.ruНовые контейнеры появились во всех районах города. Фото: admin.tomsk.ru
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Мэрия Томска сообщила, что в среду, 3 июля, компании «Спецавтохозяйство» и «АБФ-Логистик» установили в городе 323 емкости для сбора ТБО. Контейнеры и бункеры устанавливают на тех площадках, где раньше находились емкости компании «СорНет». Отметим, что ранее данная организация перевернула ряд своих емкостей из-за чего томичи были вынуждены складировать свой мусор, как придется. Данную ситуацию многие определили как «мусорную катастрофу». С ней сейчас и разбираются подрядчики мэрии.

«Рабочие бригады не только устанавливают емкости, но и наводят порядок на прилегающих к ним территориях – устраняют стихийные скопления отходов, подметают площадки от мелкого мусора», - отметила пресс-служба администрации города. Всего с территории Томска за сутки было вывезено 537 тонн мусора

С 1 июля в городе заработала «горячая линия» по вопросам сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Общегородской телефон: 26-55-80.

По тел. 005 томичи могут сообщить о несвоевременном вывозе мусора, скоплении его на контейнерных площадках, отсутствии контейнеров и т.п.

ИСТОЧНИК KP.RU

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