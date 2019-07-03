В томском подразделении Росгвардии начался новый период обучения военнослужащих

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-03T15:16:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В первый день летнего периода обучения традиционно во всех подразделениях Росгвардии Томской области прошли торжественные построения, занятия по морально-психологической подготовке, а так же комплексные показные занятия по требованиям безопасности военной службы. Они направлены на совершенствование практических навыков должностных лиц в организации и проведении мероприятий по предупреждению гибели и травматизма среди личного состава, а также на воспитание у военнослужащих чувства личной ответственности за соблюдение требований безопасности при выполнении обязанностей военной службы. В летнем периоде обучения будет реализован необходимый курс подготовки военнослужащих и сотрудников, включающий полевые тренировки, учения и боевые стрельбы. Цель курса – повышение уровня слаженности подразделений Росгвардии, индивидуальной выучки военнослужащих и сотрудников, совершенствование профессиональной подготовки командного состава.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU