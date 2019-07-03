2019-07-03T15:16:35+03:00
Политика

В томском подразделении Росгвардии начался новый период обучения военнослужащих

Прошли построения и занятия для сотрудников
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Занятия направлены на совершенствование практических навыков у бойцовЗанятия направлены на совершенствование практических навыков у бойцов
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В первый день летнего периода обучения традиционно во всех подразделениях Росгвардии Томской области прошли торжественные построения, занятия по морально-психологической подготовке, а так же комплексные показные занятия по требованиям безопасности военной службы. Они направлены на совершенствование практических навыков должностных лиц в организации и проведении мероприятий по предупреждению гибели и травматизма среди личного состава, а также на воспитание у военнослужащих чувства личной ответственности за соблюдение требований безопасности при выполнении обязанностей военной службы. В летнем периоде обучения будет реализован необходимый курс подготовки военнослужащих и сотрудников, включающий полевые тренировки, учения и боевые стрельбы. Цель курса – повышение уровня слаженности подразделений Росгвардии, индивидуальной выучки военнослужащих и сотрудников, совершенствование профессиональной подготовки командного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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