В томском подразделении Росгвардии начался новый период обучения военнослужащих
В первый день летнего периода обучения традиционно во всех подразделениях Росгвардии Томской области прошли торжественные построения, занятия по морально-психологической подготовке, а так же комплексные показные занятия по требованиям безопасности военной службы. Они направлены на совершенствование практических навыков должностных лиц в организации и проведении мероприятий по предупреждению гибели и травматизма среди личного состава, а также на воспитание у военнослужащих чувства личной ответственности за соблюдение требований безопасности при выполнении обязанностей военной службы. В летнем периоде обучения будет реализован необходимый курс подготовки военнослужащих и сотрудников, включающий полевые тренировки, учения и боевые стрельбы. Цель курса – повышение уровня слаженности подразделений Росгвардии, индивидуальной выучки военнослужащих и сотрудников, совершенствование профессиональной подготовки командного состава.
.
.
ИСТОЧНИК KP.RU