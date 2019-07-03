Томичей приглашают на праздник активного долголетия

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-03T12:43:39+03:00

Для гостей фестиваля будут работать тематические площадки по здоровому образу жизни и физической активности Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники возраста 55+ примут участие в спортивных стартах, мастер-классах и скандинавской ходьбе

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В Томской области в эту субботу впервые пройдет первый фестиваль активного долголетия. Его организуют на на озере Токовое Молчановского района.

В фестивале примут участие пенсионеры в возрасте 55+ из 12 районов Томской области.

Начнется праздник в 10 часов с мастер-класса по технике скандинавской ходьбы. Затем состоится массовый старт — команды пройдут дистанцию с палочками.

В 12 часов состоится торжественное открытие фестиваля. Затем команды поучаствуют в конкурсах, веселых стартах, спортивных играх. На празднике выступят творческие коллективы, а также дуэт баянистов «Веселуха» (Новосибирск) и ансамбль «Сибирские узоры» (Томск).

В течение дня для гостей фестиваля будут работать тематические площадки по здоровому образу жизни и физической активности: «Северная ходьба», «Уроки танцев», «Правильное питание», «Первая доврачебная помощь», «Сохранение здоровья сердца», «Лечебная гимнастика», «Берегись мошенников», «Рукоделие и творчество». Вход для зрителей и болельщиков свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU