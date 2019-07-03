Томичам из Кировского района не включат ГВС из-за продления ремонта

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-03T11:40:15+03:00

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Мэрия Томска со ссылкой на компанию «ТомскРТС» предупредила жителей Кировского района о продлении сроков ремонта на тепломагистрали № 1 в связи с выявлением большого количества дефектов.

«По мере устранения выявленных дефектов ответвления от тепломагистрали поэтапно будут включаться в работу. Основные технические мероприятия планируется завершить до 15 июля», - заверили в горадминистрации.

Отметим, что на участке указанной тепломагистрали находятся многоквартирные дома по ул. Вершинина, Учебная, Белинского, Кузнецова, Енисейская, Киевская, Щорса, Красноармейская, Усова, пр. Кирова и Комсомольский. Уже длительное время население указанных домов находится без горячей воды. Например, у жителей улицы Усова ГВС было отключено еще 6 июня, а возобновить его коммунальщики обещали 26-го. Жильцы улицы Дзержинского ждали подключение горячей воды 21-го июня, но точные сроки, когда это произойдет на самом деле, пока точно не определены.

В «ТомскРТС» заявили, что для сокращения сроков отключения горячего теплоснабжения увеличено количество ремонтных бригад и техники, организован гибкий режим рабочего времени, позволяющий производить работы в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU