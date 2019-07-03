2019-07-03T09:34:44+03:00
Происшествия

Молодой томичке грозит 20 лет колонии за сбыт солей и спайсов

У девушки изъяли более 1,3 кг синтетических наркотиков
Татьяна Щукина
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Обвиняемая фасовала наркотики на съемной квартире. Фото: УМВД по ТООбвиняемая фасовала наркотики на съемной квартире. Фото: УМВД по ТО
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Томский суд рассмотрит дело 23-летней жительницы Томска, которая обвиняется в сбыте наркотических средств. По версии следствия, девушка входила в преступную группу и выполняла функции фасовщицы и «закладчицы» запрещенных препаратов. Эту «работу» она нашла в социальной сети.

При обыске у молодой томички было изъято более 1,3 кг наркотиков, известных, как «соли» и «спайсы»), а также фасовочное оборудование, упаковочный материал и телефон, по которому обвиняемая вела переписку с соучастниками.

«Следствием установлено, что она получала особо крупные партии наркотиков, фасовала их на мелкие оптовые партии на специально арендованной для этого квартире, после чего развозила по тайникам», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Как пояснили стражи порядка, в ходе предварительного расследования женщина признала свою вину. За совершенное преступление она может лишиться свободы на срок до 20 лет. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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