Томские врачи предупреждают о приближении сезона энтеровирусной инфекции
Инфекционисты призывают к бдительности в преддверии сезона энтеровирусной инфекции
- В разгар лета традиционно возрастает и риск, и число заражений энтеровирусной инфекцией — «болезнью грязных рук». Чаще всего болеют дети, пренебрегающие правилами личной гигиены и отдыхающие на прудах и озерах, где не разрешено купаться. Заразиться можно и при контакте с больным, через уже загрязненные предметы обихода», — пояснила главный педиатр департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина.
Как уберечь себя и близких от болезни:
- Тщательно мыть руки перед едой, после посещения туалета и прогулок на улице.
- Мыть овощи и фрукты безопасной водой и по возможности обдавать их кипятком.
- Не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.
- Употреблять только кипяченую или питьевую бутилированную воду, не допускать использование для питья ребенка воды из открытых источников — рек и озер.
Главный педиатр обратила внимание, что у энтеровируса есть и схожие, и различные — в зависимости от вида инфекции — проявления. Однако первыми признаками заболевания являются повышение температуры, появление головной боли, рвоты, боли и (или) пузырьков в горле, высыпаний на кожных покровах, жидкий стул.
При появлении этих признаков необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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