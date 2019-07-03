Старый Томск ожил в картинах Федоровых

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-03T08:17:48+03:00

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Хотели бы вы оказаться в Томске 100 лет назад? В такое путешествие можно отправиться, побывав на выставке картин четы томских художников Юрия и Тамары Федоровых. 27 июня в Российско-Немецком доме состоялось торжественное открытие проекта. Благодаря взаимодействию администрации Дома и проекта Grand Gallery. Это оказалась не просто выставка, а экскурсия с великолепным искусствоведом Ириной Евтихиевой. На полотнах художников улицы и архитектурные строения старого Томска, многих из которых уже нет, оживали, буквально на глазах.

- Мы старались передать атмосферу старого города, томский самобытный дух, - пояснил Юрий Федоров на открытии.

- И Вам это удалось, потому что смотришь на картину и ее хочется рассматривать, изучать, столько там деталей, интересных предметов, - тороплюсь дать ответную реакцию. – Но вот мучает один вопрос: как вы пишете вдвоем? Один – левую сторону, другой – правую?

фото: Александр Решетников

фото: Александр Решетников

- Нет, этот вопрос нам, кстати, задают чаще всего, - улыбается Тамара Федорова. – Как правило, Георгий (так она часто называет Юрия) начинает картину, а затем подключаюсь я. Мы советуемся в цвете, в композиции, в том, что будет главным, а что второстепенным. А начинает он, наверное, потому что, как мне кажется, у него больше энергии и способности сделать работу масштабной. Я же люблю оттачивать мелкие детали, придавать произведению завершенный вид.

- Расскажите немного о направлениях, в которых работаете, сходятся ли в этом ваши вкусы?

- Если в общем, то можно сказать, что наши картины написаны в традициях русского реалистического искусства. Основные направления: «Томск - сибирский град, старинный», пейзажи Сибири и эпические темы. Вкусы сходятся, иначе, как бы мы работали вместе? – отвечает Тамара.

- И давно у вас творческий тандем?

- Еще с художественного училища, познакомились, 4 года учились вместе. Сейчас уже пошел 41-й год совместной жизни. После того, как дети (у нас два сына) подросли, то продолжили творить в более плотном графике. Нам нравится «восстанавливать» Томск прошлого. За многие годы накопили огромное количество материала и фотографий. Все это, конечно, объединяет.

- Какие из ваших картин самые масштабные?

- Например, картина «Открытие императорского университета», что находится в томском Казначействе, она овальной формы и два метра в длину. Ее мы писали год. Там же – большая работа «Кафедральный собор» - Троицкий кафедральный собор, который стоял на площади Новособорной и был разрушен в 1934 году. Мы восстановили его по архивным материалам. И вот эта работа, которую вы видите в месте проведения выставки – «Дом купца Голованова».

Работы художников Федоровых находятся в музеях и галереях Томска, Кемерово и в частных коллекциях в США, Германии, Израиле, Италии, Китае и Японии. Их можно увидеть на выставке в Российско-немецком доме до 11 июля и на сайте проекта Grand Museum.

фото: Александр Решетников

фото: Александр Решетников

ИСТОЧНИК KP.RU