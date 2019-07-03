Открыт счет в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области
В Томской области открыт счет, куда жители региона могут перечислить деньги в помощь пострадавшим от сильного наводнения в Иркутской области.
Напомним, в центре города, в штабе «Единой России», организован пункт сбора гуманитарной помощи. Туда можно приносить вещи из списка.
Реквизиты счета:
БИК: 042520607
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810900000000607
Расчетный счет: 40703810418350001536
Наименование получателя: Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»
ИНН получателя: 3808089012
Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU