2019-07-03T06:39:58+03:00
Происшествия

Открыт счет в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

В Томске работает штаб по сбору вещей для отправки гуманитарного груза
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Жители региона нуждаются в еде, одежде, средствах гигиеныЖители региона нуждаются в еде, одежде, средствах гигиеныФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Томской области открыт счет, куда жители региона могут перечислить деньги в помощь пострадавшим от сильного наводнения в Иркутской области.

Напомним, в центре города, в штабе «Единой России», организован пункт сбора гуманитарной помощи. Туда можно приносить вещи из списка.

Реквизиты счета:

БИК: 042520607

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810900000000607

Расчетный счет: 40703810418350001536

Наименование получателя: Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»

ИНН получателя: 3808089012

Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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